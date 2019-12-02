هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟.. "الإفتاء" تجيب

وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن السجائر لا تنقض الوضوء، فهناك أشياء تنقض الوضوء السجائر ليست منها".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نواقض الوضوء النوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل وهو مختلف فيه بين الفقهاء، ومس الفرج، وغيرها من الأشياء التي تنقض الوضوء".



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟.