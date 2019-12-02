Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الإعلامية داليا أحمد تفجع بوفاة والدها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:19 م
Advertisements
الإعلامية داليا أحمد
الإعلامية داليا أحمد
لمياء علي
Advertisements
فجعت الإعلامية اللبنانية داليا أحمد بوفاة والدها والذي رحل عن عالمنا وهو خارج الأراضي اللبنانية.

ومن المقرر أن يقام العزاء في منزل الإعلامية داليا أحمد وزوجها مصطفى القواس، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس.

نبذة عن الإعلامية داليا أحمد

وتتسم الإعلامية داليا بمهارتها الشديدة في مجالها فلديها لباقة وثقافة وحضور لافت أمام الكاميرا وهذا مايميزها عن غيرها من زميلاتها في مجال الإعلام، وشكلت علامة فارقة في الخارطة الإعلامية، وبرهنت بأن الإعلامي الناجح ليس من الشرط أن يكون مظهره جذاب وحسب بل عليه أن يكون مثقف ولديه خبرة في كل القضايا التي تهم الجمهور.

داليا أحمد تستقيل من قناة الجديد

وكانت الإعلامية داليا أحمد قد قدمت استقالتها منذ فترة طويلة من شاشة الجديد، ولم تعلن عن أسبابها وقتها، بل فقط اكتفت بأنها لم تعتزل الإعلام وأن لها عودة قريبًا إلى مهنتها التي أثبتت جدارتها فيها.

وبالفعل لم يمر شهور قليلة، إلا وعادت داليا أحمد إلى محبيها على شاشة الجديد لتقدم نشرة الأخبار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كون

أخبار تهمك

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ ساعتين

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصريحات نارية لوزير الموارد المائية الإثيوبي بشأن سد النهضة: أحرزنا تقدما كبيرا

منذ ساعة و 6 دقيقة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 17 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل تعاقد لبنى عسل مع شبكة "الحياة" لـ3 سنوات

كيف نعى المشاهير والدة خالد النبوي؟

الراديو "9090" يعلن الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2019

أحمد عيد يكشف لأول مرة سر عزوفه عن الزواج.. ويؤكد: "هناك أنبياء لم يتزوجوا"

أحمد حاتم: "قصة حب" هديتي لخطيبتي في "الفلانتين"

شيرين سليمان تحاور عاصي الحلاني على "الحياة".. اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

12:36 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status