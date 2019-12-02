عاجل.. الإعلامية داليا أحمد تفجع بوفاة والدها

فجعت الإعلامية اللبنانية داليا أحمد بوفاة والدها والذي رحل عن عالمنا وهو خارج الأراضي اللبنانية.



ومن المقرر أن يقام العزاء في منزل الإعلامية داليا أحمد وزوجها مصطفى القواس، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس.



نبذة عن الإعلامية داليا أحمد



وتتسم الإعلامية داليا بمهارتها الشديدة في مجالها فلديها لباقة وثقافة وحضور لافت أمام الكاميرا وهذا مايميزها عن غيرها من زميلاتها في مجال الإعلام، وشكلت علامة فارقة في الخارطة الإعلامية، وبرهنت بأن الإعلامي الناجح ليس من الشرط أن يكون مظهره جذاب وحسب بل عليه أن يكون مثقف ولديه خبرة في كل القضايا التي تهم الجمهور.



داليا أحمد تستقيل من قناة الجديد



وكانت الإعلامية داليا أحمد قد قدمت استقالتها منذ فترة طويلة من شاشة الجديد، ولم تعلن عن أسبابها وقتها، بل فقط اكتفت بأنها لم تعتزل الإعلام وأن لها عودة قريبًا إلى مهنتها التي أثبتت جدارتها فيها.



وبالفعل لم يمر شهور قليلة، إلا وعادت داليا أحمد إلى محبيها على شاشة الجديد لتقدم نشرة الأخبار.