أمين الفتوى: صلة الرحم قد تطيل العمر

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه هل من مات في حادث سير أو مبطون استوفي أجله، وهناك من يقول إن الانسان له عمران فهل هذا صحيح؟.



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن كل إنسان يموت بأجله الذي قدره الله عز وجل، ويكون قضاء الله أن يموت في هذه اللحظة سواء حدث هذا أم لم يحدث، وهناك قدر معلق يكون مرتبط بصلة الرحم، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلة الرحم قد تطيل العمر، كما أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء.

