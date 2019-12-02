Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسمان جديدان يدخلان ترشيحات تدريب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:05 م
Advertisements
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
Advertisements

دخل أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي المقاصة وأسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق دائرة المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلفًا للصربي ميتشو المرجح إقالته مساء اليوم.

 

وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالات بأحمد حسام ميدو لمعرفة موقفه من تدريب القلعة البيضاء.

 

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى على إقالة ميتشو من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحاول الزمالك تخفيض الشرط الجزائي للمدرب ميتشو بحصول على شهر واحد بدلًا من 3 شهور منصوص عليها في عقده أي يحصل على 100 ألف دولار فقط بدلًا من 300.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه بعض الأصوات تعارض إقالة ميتشو وتطالب بمنحه فرصة أخرى من منطلق تعاطف اللاعبين وتضامنهم معهم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك ميدو ميتشو الزمالك اخبار الزمالك احمد حسام ميدو

أخبار تهمك

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 17 ساعة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات نارية لوزير الموارد المائية الإثيوبي بشأن سد النهضة: أحرزنا تقدما كبيرا

منذ ساعة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ أقل من ساعتين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 17 ساعة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - تعليق ناري من مرتضي منصور بشأن إقالة ميتشو

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: حسم موقف فرجاني.. الموقف النهائي لمباراة السوبر الإفريقي

أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة: تحديد بديل ميتشو.. الموقف النهائي لساسي.. موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

عاجل - أول قرار ضد ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إقالة ميتشو

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

12:36 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status