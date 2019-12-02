"عشماوي": ٥٠ مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال عامين.. وطرح ٥ فرص جديدة

أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بصدد طرح ٥ فرص استثمارية جديدة قريبًا في كل من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.





وأضاف "عشماوي"، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.





وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار: نسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.





وأوضح أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ٥٠ مليار جنيه لـ١٨ مشروعا في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع دلتا لاند مارك يعد علامة فارقة في الدلتا يوفر نحو ٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من بينها ٥٪لذوي الأحتياجات الخاصة





وأضاف عشماوي، أن المشروعات التنموية تعمل علي تغير ثقافة وفكر المجتمع مشيرا إلي أن المشروعات التجارية و اللوجستية تعد من المشروعات كثيفة العمالة .





وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة ، أن قطاع التجارة يستحوذ علي ٣٣٪ من إجمالي فرص العمل المتاحة بالدولة، مؤكدا أن المشروع سيغير وجه المنطقه ويجعلها جاذبة للأستثمار





وأشار عشماوي إلي أن، الجهاز خلال الفترة المقبلة سيقوم بأفتتاح بعض المشروعات بعدة محافظات مثل الفيوم والأقصر بجانب طرح خمس فرص استثمارية جديدة قبل نهاية العام الحالي