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محمد خضير: مصر شهدت إصلاحا اقتصاديا شامل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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الدكتور محمد خضير
الدكتور محمد خضير
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، غن مصر حققت نجاح غير مسبوق على مدار الخمس سنوات الماضية على مستوى البنية التحتية، وشبكة الطرق، فضلا على استقرار الوضع الأمني، مما ساهم في قدرة مصر على جذب الاستثمارات.

وأشار "خضير"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تمتلك المقومات العامة للااستثمار مثل الموقع الجغرافي، والتعداد السكاني، والاتفاقيات التي تعقدها مصر مع الدول الأخرى.

وأكد أن مصر شهدت اصلاح اقتصادي شامل، حيث أنه تم حل مشكلة سعر الصرف، حيث أنه لو كان بمصر سعرين للصرف ما كان المستثمر أقبل على ضخ أمواله في مصر، لافتا إلى أن قانون الاستثمار ساهم في جذب الاستثمارات.
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