هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة؟ الإفتاء تٌجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة؟.



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إنه لا يجوز صلاة النوافل بنية القضاء، فإما نصلى نافلة أو نُصلى قضاء، والأحوط أن نصلى مع كل صلاة صلاة بنية القضاء، كأن أصلى مع الفجر فجر، والظهر ظهر..إلخ".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء يقول أنه لو كان على شخص صلاة من الصلوات الخمس، ونسى أي الصلاة هي الصبح أو الظهر أو العصر، فعليه أن يٌصلى الخمس فرائض من باب الاحتياط".

