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سارة نخلة تتألق بإطلالة مشرقة عبر إنستجرام

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:05 م
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سارة نخلة
سارة نخلة
لمياء علي
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تألقت الفنانة سارة نخلة بإطلالة صباحية مشرقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت سارة على الصورة التي نشرتها بكلمة واحدة وقالت "صباح الخير.

سارة نخلة تتعرض لأزمة كبيرة بعد زواجها من أحمد عبد الله محمود

تعرضت الفنانة سارة نخلة لأزمة كبيرة مع زوجها أحمد عبد الله محمود والذي بدأت قصتهما بالحب وانتهت بالمحاكم.

وكانت قد حكمت المحكمة بالحبس عامين لزوجها وذلك بعدما اتهمته سارة بعدم الإنفاق عليها أثناء الزواج، وبذلك فقد انتقمت سارة نخلة منه ولجأت إلى القضاء.

كما كانت سارة نخلة قد صرحت من قبل بأنه كان يتعدى بالضرب المبرح عليها، واتهمته بتعمد إهانتها.

والدة أحمد عبد الله محمود تتهم سارة نخلة بالتعدي عليها بالضرب

وقامت والدة أحمد عبدالله محمود باتهام سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، ولم تكتفي بذلك بل رفعت دعوى فضائية ضدها، ولكن الأمر انتهى لصالح سارة نخلة وخرجت براءة من هذا الاتهام  الخطير.

وكانت سارة نخلة  دائمًا  ماتشتكي للجمهور من أنها تحملت هذه الظروف كثيرًا وتعاطفوا معها بشكل كبير. 
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الكلمات المفتاحية

سارة نخلة أحمد عبدالله

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