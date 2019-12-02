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سقوط قتلى وجرحى في انقلاب حافلة شمال المغرب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مسؤول بوزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، وفاة 17 شخصا، وإصابة نحو 40 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال المغرب.

 

وبحسب وكالة فرانس برس، قد وقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.

 

وهدد عدد من النزلاء السابقين بمؤسسة "خيرية عين الشق" الاجتماعية، بالانتحار الجماعي من أعلى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

 

وتجمع النزلاء، على القنطرة المذكورة، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظ بالسيارات.

 

وقد أشارت وسائل الإعلام المغربية، إلى أن قوات الأمن حضرت لمنع المحتجين من تنفيذ تهديدهم.

 

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن الشباب اعتادوا على تنظيم وقفات احتجاجية كل جمعة أمام مقر عمالة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، إلا أنهم غيروا مكان الاحتجاج وتوجهوا لقنطرة سيدي معروف الجديدة، مهددين بالانتحار في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

 

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الكلمات المفتاحية

سقوط قتلى وجرحى انقلاب حافلة المغرب أعلى القنطرة الجديدة

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