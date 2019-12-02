مدرس صحة نفسية: معظم الأمراض الجسدية والعضوية أساسها نفسي

قال الدكتور مايكل يوسف، مدرس الصحة النفسية بجامعة بنها، إن الدارسات أثبتت أن معظم الأمراض الجسدية والعضوية في الأساس لها أسباب نفسية، فأمراض الضغط والسكر العامل النفسي سبب رئيسي فيها.



وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جسد ونفس، موضحًا أن النفس عبارة عن مجموعة مشاعر وأفكار ولها احتياجات مثل الجسد، فالنفس تحتاج للحب والإمان والحنان والتقدير والاهتمام، وأن يشعر الإنسان بقيمته لدى نفسه والآخرين، وحال تجاهل احتياجات النفس تصبح النفس هزيلة وضعيفة وتصبح عرضة للإصابة بالأمراض.



وتابع مدرس الصحة النفسية بجامعة بنها، أن ما يغذي النفس هو العلاقات مع الآخرين، مشيرًا إلى أن هناك دراسة في جامعة هارفارد أثبتت أن الناس الذين لديهم علاقات اجتماعية جيدة أقل في الإصابة بالأمراض العضوية والنفسية وحتى امراض الشيخوخة.

