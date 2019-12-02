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المالية: ميكنة منظومة الضرائب ستساهم في ضبط الاقتصاد الرسمي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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تيمور
تيمور
هدى عبدالرازق
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قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مشروعات الضرائب، إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة، حيث يسعون حاليا لتطبيق مشروع ميكنة منظومة الضرائب، وهو أحد أهداف رؤية 2030.

وأشار "تيمور"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنهم استعانوا بأحد بيوت الخبرة العالمية وتم وضع معيار لقياس كفاءات مصلحة الضرائب، فضلا عن وضع عدد من الإجراءات لتطبيقها للمساعدة على التحول إلى رقمنة المنظومة.

وأضاف أنهم يعملون أن تكون مصلحة الضرائب مميكنة بالكامل سواء على مستوى الممولين أو الموظفين، وسيكون هناك بيانات كاملة ودقيقة عن الممولين، وبالتالي سيسهل التحكم في التهرب الضريبي، وضبط الاقتصاد الرسمي.
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