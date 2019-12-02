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تفاصيل مبادرة جامعة القاهرة للتصدي للانتحار بين الشباب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، للتصدي لحالات الانتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، وتأسيس خطاب ديني يقدم مفهومًا جديدًا للإيمان.

وأكد الدكتور الخشت، أن التصدي لحالات الانتحار وكافة المشكلات المجتمعية بفاعلية يجب أن يستند على الدعم النفسي والاجتماعي وبناء روح الأمل والتحدي، مضيفًا أن الجامعة تدرك أنها لكي تتمكن من الإسهام في إعادة بناء العقل المصري، ينبغي أن نُعنى بالبناء النفسي للشباب في مصر، بما في ذلك أنساقه الفرعية: المعرفية والدافعية والوجدانية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الهدف من إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، تقديم الحماية والمساندة لشباب جامعة القاهرة بوجه خاص، وشباب مصر بوجه عام، لزيادة فاعليتهم الذاتية في مقاومة الأمراض النفسية وتحديات الحياة ومشاقها وضغوطها وتحقيق النجاح والازدهار.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يتكون من أربع وحدات أساسية هي وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسري.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن زيادة عدد الحالات التي تُقدم على الانتحار تحت ظروف التعرض للإصابة بالاكتئاب أو المشكلات الأسرية أو المجتمعية، تشكل في مجملها حدثًا غريبًا ينذر بمخاطر وعواقب وخيمة، ويدل على عجز جسيم عن مواجهة الاكتئاب أو غيره من العوارض النفسية أو العجز عن التكيف والتعايش مع مشاق الحياة، لافتًا إلى أن ذلك يدل على تراجع بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية عن القيام بالدور المنوط بها تجاه شبابنا.

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الكلمات المفتاحية

مصر مخدرات عثمان الخشت جامعة القاهرة

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