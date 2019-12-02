"كسر الباب" كلمة سر عامل لسرقة 25 ألف من داخل محل بعابدين

قررت النيابة العامة حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى قدره 25 ألف جنية من داخل محل فى منطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة التحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه الاجرامى.



كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا يفيد بأن "أ.ط. إ" 46 سنة مدير شركة، أثناء توجهه للمحل عمله، اكتشف كسر درج الكاشير ودرج أحد المكاتب وسرقة مبلغ مالي 25 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب، كما تبين وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40سم × 40 سم.

ودلت تحريات الرائد علاء ابو المجد معاون مباحث عابدين ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى أن وراء ارتكابها "ع.ف.س" 43 سنة عاملا بمخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات "24 ألف من متحصلات السرقة، جاكوش، عتلة حديدية".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " النقب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بأسلوب " كسر الباب " وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة ودخول المحل وسرقة محتوياته، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.