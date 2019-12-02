حادثة "عين السنوسي": الحافلة المنكوبة تابعة لوكالة غير منخرطة بجامعة وكالات الأسفار

أعلن الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ظافر اللّطيف، أنّ الحافلة التي وقعت في واد في منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون من ولاية باجة، تابعة لوكالة أسفار ليست منخرطة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.





وأوضح اللّطيف أنّ الوكالة المعنية قامت باقتناء الحافلة المنكوبة من وكالة أسفار أخرى، مشيرا إلى تقادمها، ودعا إلى إعادة النظر في تنظيم الرحلات وأخذ التراخيص اللازمة.





وعن قانونية وكالة الأسفار صاحبة الحافلة المنكوبة، شدّد روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية و وزير النقل بالنيابة في تصريحات إعلامية يوم أمس، على أن الحافلة تتبع وكالة أسفار قانونية ومنظمة.



