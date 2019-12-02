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"الإداري" يرفض دعوى إلغاء رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحان الدور الثاني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، لإلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين في امتحانات الدور الثاني نتيجة لأخطاء التابلت.

وكانت المحكمة ألزمت الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الإدارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الإدارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

أقام الدعوى عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحامون وكلاء عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر طعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.
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