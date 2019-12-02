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أسرار ماجد: المشاركة في بطولة إفريقيا لها طابع خاص لهذا السبب.. والفوز باللقب هدفنا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:09 م
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أسرار ماجد
أسرار ماجد
الفجر الرياضي
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تحدثت أسرار ماجد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بنادي سبورتنج عن طموحاتها في بطولة افريقيا للأندية الأبطال التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.

وقالت أسرار في تصريحات للجنة الإعلامية لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال سيدات "بالتأكيد البطولة قوية وينافس فيها فرق قوية من أكثر من بلد، بالنسبة لي أنا أشارك لأول مرة في البطولة ولذلك أعتبرها تحدي جديد لي وللفريق، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة".

وأضافت "البطولة في مصر وهذا سيساعدنا كثيرًا، عندما تلعب على أرضك ووسط جماهيرك هذا يعطيك الأفضلية بكل تأكيد".

وتابع لاعبة نادي سبورتنج "البطولة ستكون اختبار قوي لنا، حيث اننا سنلعب أمام فرق قوية من إفريقيا، والتي دعمت صفوفها بمحترفين على مستوى عالي، ستكون مباريات قوية ولكننا قادرين على تحقيق مركز متقدم في النهاية".

وواصلت أسرار "المشاركة في البطولة مع نادي سبورتنج لأول مرة في تاريخي يمثل لي شيئًا كبيرًا، وهذا يعطيني حماس أكبر لكي أساعد الفريق على تحقيق مركز متقدم ونرفع من شأن النادي بين الأندية الافريقية، ولكي نرفع اسم مصر عاليا".

وأستكملت لاعبة سبورتنج تصريحاتها قائلة "الفوز ببطولة افريقيا هو هدف لنا ونخوض المسابقة من أجل تحقيقه".

وأتمت أسرار ماجد حديثها "أتمنى ان تساندنا الجماهير وتدعمنا خلال مباريات البطولة، وسنحاول جاهدين إسعادهم، نحن والنادي الأهلي ممثلي مصر في البطولة ونتمنى دعم الجماهير".
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