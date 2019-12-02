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بدء العد التنازلى لانطلاق بطولتى افريقيا والعرب للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولتى افريقيا والعرب للكانوى والكياك والتى تستضفيهما مصر وينظمهما اتحاد الكانوى والكياك برئاسة محمد السكرى وذلك خلال الفترة من 10 حتى 15 ديسمبر الجارى وذلك بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى .

وتقام البطولة العربية العاشرة للكانوى والكياك خلال الفترة من 10 حتى 12 من الشهر الجارى بمشاركة دول تونس والجزائر والمغرب والعراق وفلسطين والسعودية والكويت بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

وتشهد البطولة العربية للمرة الاولى هذا العام ادراج سباق الباراكانوى لاصحاب الهمم بعد الموافقة عليه رسميا من قبل المكتب التنفيذى للاتحاد العربى فى اجتماعات العام الماضى .

اما البطولة الافريقية للشباب وتحت 23 عاما فسوف تقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر الجارى بمشاركة دول السودان وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا والصومال وجيبوتى وسيشل وغانا وكينيا وموزمبيق وساوتومى بجانب مصر البلد المضيف .

وانهى اتحاد الكانوى والكياك تجهيز واعداد البحيرة التى ستقام بها المنافسات بمدينة العلمين الجديدة التى تستضيف حدثا رياضيا دوليا للمرة الاولى وينتظر ان يخرج فى افضل صورة مشرفة لمصر .

ويستهدف اتحاد الكانوى والكياك برئاسة محمد السكرى المساهمة فى توجيه الانظار بقوة الى مدينة العلمين الجديدة احدى المشروعات القومية لزيادة عوامل الجذب للمدينة من خلال الترويج لها عبر نشاط السياحة الرياضية لاسيما وان العلمين الجديدة من المدن الواعدة التى ستكون فى مقدمة المدن العالمية اقتصاديا وسياحيا ورياضيا لموقعها المميز على ساحل البحر المتوسط .
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