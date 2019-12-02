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اسعار الذهب اليوم الاثنين في اسواق الصاغة بمصر 2 ديسمبر 2019.. الجنيه الذهب يسجل سعرا جديدا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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اسعر الذهب اليوم الاثنين
اسعر الذهب اليوم الاثنين
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اسعار الذهب اليوم الاثنين 
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في السوق المحلى هعند معدلات امس حيث سجل سعر عيار 21 نحو 657 وهو الاكثر انتشارا في الاسواق المصرية ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار الاسعار العالمية بعد عطلة البورصات العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب اليوم الاثنين في اسواق الصاغة المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:
 
اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في مصر
  
سجل متوسط عيار 21  نحو 657 جنيهًا للجرام

سجل متوسط عيار 24 سجل 758 جنيهًا للجرام.

سجل متوسط عيار 18 صعد ليسجل 557 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5256 جنيهًا.

سجل سعر الأوقية 1464 دولارًا.

 الاوضاع الاقتصادية العالمية 

توصلت كلا من الصين والولايات المتحدة الامريكية اتفاقا مبدئيا بشأن الحرب التجارية فيما بينهم بينما اعلنت الصين ان الغاء الرسوم الجمركية لابد ان يكون في طلعية الاتفاقات بين الطرفين كمرحلة اوى.

اسعار الذهب اليوم الاثنين
اسعار الذهب اليوم الاثنين

اسعار الذهب في الاسواق العالمية 

بعد التصريحات الصادرة عن بكين بشان الاتفاقات بينها وبين امريكا شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين حالة من الانخفاض الطفيف مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولارا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 896 دولارا.

 ومن المتوقع ان تشهد الاسعار العالمية حالة من الانخفاض المتتالى خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم ثقة المستثمرين في الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة والتوجه للملاذات الامنة مرة اخرى الامر الذي يؤثر على اسعار الذهب المحلى ويؤدى الى انخفاضها في اسواق الصاغة المحلية ، حيث يعتبر سعر الاوقية العالمية  واحد من اهم العوامل التى تؤثر على اسعار الذهب المحلى .
 
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