اسعار الذهب اليوم الاثنين في اسواق الصاغة بمصر 2 ديسمبر 2019.. الجنيه الذهب يسجل سعرا جديدا

اسعار الذهب في الاسواق العالمية

بعد التصريحات الصادرة عن بكين بشان الاتفاقات بينها وبين امريكا شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين حالة من الانخفاض الطفيف مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولارا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 896 دولارا.





ومن المتوقع ان تشهد الاسعار العالمية حالة من الانخفاض المتتالى خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم ثقة المستثمرين في الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة والتوجه للملاذات الامنة مرة اخرى الامر الذي يؤثر على اسعار الذهب المحلى ويؤدى الى انخفاضها في اسواق الصاغة المحلية ، حيث يعتبر سعر الاوقية العالمية واحد من اهم العوامل التى تؤثر على اسعار الذهب المحلى .