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إحالة 13 طبيبا واداريا إلى التحقيق ببني سويف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز الفشن ببني سويف، اليوم الاثنين 7 أطباء و6 إداريين بوحدتين صحيتين للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم، خلال مواعيد العمل الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وعاشور حلمي مدير المتابعه وخالد عبدالحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقري منشية عمرو والحيبة للوقوف علي أنضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتبين غياب 7 أطباء و6 إداريين و4 إداريين منهم 4 أطباء في وحدة منشية عمرو الصحية و3 أطباء و2 إداريين في قرية الحيبة وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.

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