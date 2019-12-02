حادث "عين السنوسي": عائلة تفقد 3 فتيات والرابعة بحالة حرجة

تُوفيت شقيقتيان من معتمدية جدليان من ولاية القصرين من بين ضحايا حادث الحافلة بعمدون، وهما سوسن بنت الهادي بن يوسف خليفية، وإيمان بنت الهادي بن يوسف خليفية، في حين أن شقيقتهما الثالثة نجمة ما زالت ترقد بإحدى مستشفيات العاصمة بعد إصابتها في الحادث نفسه.





كما تسبب ذات الحادث في وفاة إبنة خالتهن لبنى بنت محجوب بن محمد دربالي، القاطنة بعمادة فج تربح من معتمدية جدليان، والتي كانت معهن في الرحلة نفسها.



