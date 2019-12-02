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حادث "عين السنوسي": عائلة تفقد 3 فتيات والرابعة بحالة حرجة
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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مروى الجلاصي
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تُوفيت شقيقتيان من معتمدية جدليان من ولاية القصرين من بين ضحايا حادث الحافلة بعمدون، وهما سوسن بنت الهادي بن يوسف خليفية، وإيمان بنت الهادي بن يوسف خليفية، في حين أن شقيقتهما الثالثة نجمة ما زالت ترقد بإحدى مستشفيات العاصمة بعد إصابتها في الحادث نفسه.
كما تسبب ذات الحادث في وفاة إبنة خالتهن لبنى بنت محجوب بن محمد دربالي، القاطنة بعمادة فج تربح من معتمدية جدليان، والتي كانت معهن في الرحلة نفسها.
وتم كذلك تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجرحى، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بباجة خميس كعبي اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019، وفاة جريحين من الـ16 جريحا الذين استقبلهم المستشفى الجهوي بباجة في حادثة سقوط حافلة سياحية بواد عين السنوسي، مفيدا في ذات التصريحات، بأن الجريحين الإثنين توفيا بغرفة العملية في مستشفى باجة.
وعن حالة الجرحى عموما، فقد أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أن الجرحى في حادثة سقوط الحافلة بواد عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة، تم توزيعهم على عدد من المستشفيات العاصمة وباجة من بينهم جرحى حالتهم مستقرة والبقية حالتهم حرجة.
وأوضحت الوزيرة أن 4 مصابين يتواجدون في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس و4 في مستشفى شارل نيكول، ومصابين اثنين في مستشفى الرابطة و3 مصابين في مستشفى باجة، وجريح في مستشفى الحبيب ثامر وآخر في مستشفى المرسى وجريح في مستشفى أريانة، ومصاب في مستشفى القصاب وجريح آخر في مركز طب الأعصاب، كما تم إيداع جريح في مصحة خاصة في ولاية باجة ومصاب متواجد في المستشفى العسكري.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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