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بوجاتي تعلن إطلاق سيارتها الخاصة "تشيرون Noire"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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بوجاتي تشيرون Noire
بوجاتي تشيرون Noire
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أعلنت شركة بوجاتي عن إطلاق نسختها الخاصة تشيرون، وتحمل السيارة اسم La Voiture Noire، وتعتبر من أغلى سيارات الشركة.


وعن المواصفات، تتميز تشيرون Noire باللون الأسود والكربون فايبر غير المطلي، وقد حددت الشركة الإنتاج بـ20 نسخة فقط وسعر مرتفع يبلغ 3 مليون يورو للنسخة.


وقالت بوجاتي في إعلانها الرسمي: "سنقوم بتسليم النسخة المحدودة الذي يقتصر على 20 سيارة بدءاً من الربع الثاني من عام 2020 بسعر صافي قدره ثلاثة ملايين يورو من الفئة الأساسية".

يبدو سعر السيارة مرتفعًا عند مقارنته بتشيرون العادية، ولكن ليس عند مقارنته بـ La Voiture Noire الفريدة بسعر 16.5 مليون يورو.
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