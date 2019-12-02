بوجاتي تعلن إطلاق سيارتها الخاصة "تشيرون Noire"

أعلنت شركة بوجاتي عن إطلاق نسختها الخاصة تشيرون، وتحمل السيارة اسم La Voiture Noire، وتعتبر من أغلى سيارات الشركة.









وعن المواصفات، تتميز تشيرون Noire باللون الأسود والكربون فايبر غير المطلي، وقد حددت الشركة الإنتاج بـ20 نسخة فقط وسعر مرتفع يبلغ 3 مليون يورو للنسخة.









وقالت بوجاتي في إعلانها الرسمي: "سنقوم بتسليم النسخة المحدودة الذي يقتصر على 20 سيارة بدءاً من الربع الثاني من عام 2020 بسعر صافي قدره ثلاثة ملايين يورو من الفئة الأساسية".



