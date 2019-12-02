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عمرو فهمي يقرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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عمرو فهمي
عمرو فهمي
محمد الصو
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استقر عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الترشح على منصب رئاسة الكاف ومنافسة المالاجاشي أحمد أحمد الرئيس الحالي.

وقرر المصري عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق، الترشح على مقعد رئاسة انتخابات الاتحاد الافريقي في المرحلة المقبلة، لتستمر الصراعات بينه وبين رئيس الاتحاد الافريقي بعد اتهامه له بالفساد والتحرش ببعض العاملات داخل جدران الكاف.

ومن المنتظر أن يبدأ عمرو مراد فهمي جولاته في دولتي السودان وإثيوبيا ثم ينطلق بعدها إلى الدول الإفريقية لتقديم نفسه واكتساب الثقة في ترشحه للمنضب.

وتخرج عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وعمل كمساعد منسق في بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

وجلس فهمي على كرسي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها وبعد فترة تقدم بطلب لشغل وظيفة السكرتير العام للكاف.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقالة السكرتير العام عمرو فهمي، وذلك بسبب اتهامه للمالاجشي أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

وكانت أبرز الاتهامات التي وجهها عمرو فهمي إلى أحمد أحمد هو رفض الكاف في وقت سابق عرض شركة رياضية ألمانية لتمويل بطولة كأس الأمم الماضية للاعبين المحليين بأجهزة ومعدات قيمتها وصلت إلى 312 ألف يورو، لكنهم وافقوا على عرض آخر من شركة فرنسية مقابل 1.2 مليون دولار.

بينما كان هناك اتهام آخر بشأن تحويل مسؤولي الاتحاد 20 ألف دولار لرئيس اتحاد كاب فيردي بشكل غير قانوني بجانب رحلات عمرة كنوع من الرشوة او الهدايا لرؤساء بعض الاتحادات.

وينعقد كونجرس الاتحاد الافريقي في شهر مارس من عام 2021 ليعلن عمرو فهمي الصراع مبكرًا على أحمد أحمد، في تولي رئاسة الكاف.
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الكلمات المفتاحية

كاف عمرو فهمي الكاف الاتحاد الافريقي اخبار الرياضة

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