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حبس تشكيل عصابي لارتكابه 11 جريمة سرقة شقق بالإسكندرية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
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قررت محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وصاحب محل مشغولات ذهبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث 11 حادث سرقة الشقق السكنية ليلًا بأسلوب المفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.
 
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائي، بقيام عاطل وصاحب محل مشغولات ذهبية، لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن.
 
أكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهم الأول بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، بينما يقوم الآخر صاحب محل الشغولات الذهبية بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائه.
 
وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين، واعترفا في التحقيقات بارتكاب حوادث سرقة 11 شقة سكنية بدوائر أقسام شرطة" باب شرقي، أول المنتزه، أول الرمل، سيدي جابر".
 
أرشد المتهمان عن جميع المسروقات والتي قدرت قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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