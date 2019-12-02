محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا

وضع اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس أول منطقة لوجستية تجارية ذكيه بالدلتا (مشروع دلتا لاند مارك) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل الغستثمار أحد ركائز التنمية والتطوير الاقتصادي للدولة، موضحاً بأنه من هذا المنطلق قامت وزراة التموين متمثله في جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء المناطق التجارية اللوجستية بعدة محافظات منها المنوفية، وأكد المحافظ على أن المشروع الذي يقام على أرض المنوفية يعد تجربة قويه تخدم معظم محافظات الدلتا لزيادة معدلات النمو وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بما يعود بالنفع العام على المواطن.



هذا وقد تم عقد مؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير على هامش وضع حجر أساس المشروع، جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور هاني الفقي رئيس مجلس إدارة ستونز ديستركت والدكتورة وسام سليمان الرئيس التنفيذي للمشرع واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين والتجارة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمستثمرين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأكد الدكتور هاني الفقي على أن المشروع يعد أول منطقة لوجستية ذكية تجارية في الدلتا ويضم مول تجاري، مبنى إداري فندقي، نادي رياضي اجتماعي بإجمالي استثمارات (2 مليار جنيه) على مساحة 13 فدان، ووجه الفقي الشكر لرئيس الجمهورية على تهيئته للسوق المحلي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مما يساهم في تشجيع الاستثمار.



فيما تم عرض نبذة مختصرة عن المشروع وعن مقومات الاستثمار في المنوفية بصفة خاصة والدلتا بصفة عامة، من جانبه قدم وزير التموين التهنئة لمحافظ المنوفية على توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد وتحدث عن تطوير التجارة الداخلية بصفتها أكبر الأنشطة التجارية، وأكد بوجود فرص تجارية عظيمة تضاف إلى قطاع التجارة الداخلية.



وأشار وزير التموين بأن المشروع سيعود بالإيجاب على جميع المواطنين بالمحافظة، حيث سيعمل على تقليل تكلفة النقل والمحافظة على جودة المنتجات وتقليل الفاقد منها خاصة المنتجات الغذائية، مؤكداً على أن جميع الأعمال التي تقام بالمنطقة سوف تتم وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.