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جامعة الإسكندرية تفوز برئاسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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فازت جامعة الإسكندرية برئاسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط للمرة الثالثة، حيث تم اختيار الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، رئيسًا للمؤتمر ورئيس لمكتب المؤتمر فى دورته الجديدة لمدة عامين، وذلك بإجماع الحاضرين خلال جلسة مغلقة للجمعية العمومية، أجريت مساء أمس، لانتخاب رئيس جديد لCONFREMO   وستة اعضاء جدد.

وتوجه رئيس جامعة الإسكندرية، بالشكر للدكتور هيرفى سابرون، المدير الإقليمى فى الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والدكتورة دينا المولى، رئيسة الجامعة الإسلامية فى لبنان ورئيسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بمنطقة الشرق الاوسط، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بالشرق الاوسط.

وأكد الكردى أنه سيعمل جاهدا خلال فترة توليه على عدة أهداف استراتيجية وهى حوكمة قطاع التعليم العالى بالجامعات الموجودة بالدول الأعضاء فى الـ CONFREMO فضلا عن التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى لتحقيق الجودة وإعلاء قيمة الابتكار فى العملية التعليمية وزيادة البرامج التعليمية الفرنكوفونية وتعزيزها من خلال بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال اللغة الفرنسية المتخصصة، كما اعلن الكردى ان الإجتماع القادم ل لCONFREMO 2020 سيكون فى دولة قبرص، للوقوف على اهم المستجدات والتوصيات والقرارات التى تم اتخاذها فى الدورة الحالية.
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