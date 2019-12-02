"المصريين الأحرار" يهنئ الإمارات بعيدها الوطني الـ48

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بعيدها الوطني الـ48.



كما وجه حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، التهنئة إلى السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



كما أرسل الحزب برقية تهنئة لسفارة دولة الإمارات بهذه المناسبة.



وقال "رأفت"، إننا نهنئ دولة الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، متمنين لها الرخاء والتقدم دائما.





وأكد "رأفت"، أن العلاقات المصرية الإماراتية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية وذلك يرجع للسياسات الحكيمة لقيادات البلدين الشقيقين.



واختتم رئيس لجنة الشئون العربية بالمصريين الأحرار تصريحاته قائلا: "ندعو الله أن يحفظ البلدين وتظل العلاقات الوطيدة والتاريخية على كافة الأصعدة فإنها علاقة استثنائية واستراتيجية وتاريخية".