الطالع الفلكى الإثنين 2/12/2019..الطّرِيق المُسْتَقِيم!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى التاسعة و 10 دقائق صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التّاسعة و26 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 23 هاتُور قبطى ، 2 كانُون أوّل رُومى، 5 رَبيعٍ الثّانى ،،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مَكَنْشْ أدّامى طريئ تانى غير كده)- وراح فين الطريق المُستقيم؟ (يُوسف بيك وهبى من فيلم أزمة سكن-1972)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المُشترى ينتقل للجدى - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المُشترى من برج القوس ليدخل برج الجدى فى الثامنة و 20 دقيقة ليلاً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للدّلو فى الثالثة و 7 دقائق عصر يوم 19 ديسمبر 2020 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 22 ديسمبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى الجدى. (تنتقل للدّلو فى 20 ديسمبر))

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





المُشترى كوكب الحظوظ السعيدة والأخلاقيّات الفاضلة والمكانة الإجتماعية الرّاقية يحل ضيفاً فى برج الجدى الذى يحكمه زحل برج القوانين والتراتبية الهرمية فى المجتمع والهيئات الإدارية الوظيفيّة ، هذا (قد) يعنى فرص الإزدهار والترقّى للموظفين والتمتّع بمزايا الوظائف من تأمينات صحيّة ومعاشات ومكانة إجتماعية مُحترمة فى عيون الآخرين مع ملاحظة أن المُشترى لا يُرحّب بالأساليب غير الأخلاقيّة كالتّطلع لنيْل الدرجات الوظيفّة العليا بالتنازل عن الأخلاق كنماذج حمدى أحمد بفيلم القاهرة 30 أو حسين فهمى بفيلم دمى وابتساماتى أو يُوسف شعبان بفيلم ميرامار، فرصة مُواتية لِحِرَفِى فقير أن يفتح ورشته الخاصّة وتبدأ أموره المالية فى الإزدهار، إنهاء مرحلة دراسيّة والإلتحاق بمرحلة أخرى أوالتخرج النهائى ، المُشترى يمكث فى كل برج سنة تقريباً و آخر زيارة سابقة له لبرج الجدى كانت من 18 ديسمبر 2007 حتى 5 يناير 2009 ورُبّما عليك تذكّر أحداث تلك الفترة (العام 2008)عن نفسك لتوقع أحداثاً سعيدة من النوع التى تطرق باب الإنسان مرّة كل 12 عام ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالمشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الثور: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الجوزاء: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج السّرطان: الحَدَسْ أوالشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍما شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.





برج الأسد: لاتعطِ سرّك لأىٍ كان فقد ينقلب الصديق عدواً عندها تكون الضربة أكثر إيلاماً وعمقاً لك ، الفنّ والسينما مادة حوارية مُسلية بعيداً عن أسرارك.





برج العذراء : ليس كل مايلمع ذهباً، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك بعمل أوعاطفة بكل ثقلك قبل فحص الشخص محل العلاقة.





برج الميزان: إحترامك لروابط القرابَة و تقاليد الأسرة والإرث العائلى يُكسبك إحترامك لنفسك فلاتتهاون فى واجباتك تجاه عائلتك وصِلَة الرّحِمْ.





برج العقرب: لاتمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن هذا المحتاج ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.

برج القوس: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فموضوعٌ آخر.





برج الجدى: الحركة بركة مبدأ يعنى أن تقوم بتنشيط إتصالاتك فربما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة ، بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج الدّلو:إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة المُستفزّة القانون لا يحمى المغفلين، أو تَخَلّ فوراً عن توقيع المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الحوت: حالتك المزاجيّة رائقة وتبدو راغباً فى معاونة الجميع، إستغل حالة النقاء النفسى والذهنى لتصفية الخلافات وحل المشاكل العنيدة.



