مطران ايبارشية سوهاج يزور كنيسة يوسع الملك بطهطا





زار، الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، رعية يسوع الملك بطهطا؛ وذلك من أجل الاحتفال بعيد يسوع الملك.شارك في صلاة الذبيحة الإلهية القمص أنطونيوس سبع الليل راعي الكنيسة، والأب ويلسون من الآباء الأفريقانحضر الاحتفال شعب الرعية، وحضر أيضًا الأب إبرام نوح، والأب يوحنا عطية، والأب جون بول، والأب بولس سنادة، كما رحب القمص راعي الكنيسة بالأنبا باسليوس وأعرب عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة تزامنًا مع الزيارة الرعوية الأولي لصاحب النيافة إلي الرعيةوقبل كلمة العظة شكر صاحب النيافة الرعية والقمص الراعي للكنيسة، كما عبر نيافته عن امتنانه لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج علي المجهودات التي قام بها من أجل خدمة الإيبارشية.وفي كلمة العظة ركز الأنبا باسيليوس علي يسوع الملك قائلًا: أن يسوع هو ملك متواضع، ملك يفتح ذراعيه للجميع دون أي عائق. فالرب يسوع يستقبل الجميع بدون توقيتات.وانهي نيافة الأنبا باسليوس صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.