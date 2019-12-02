عقب العلاقة الحميمية.. عامل يقتل زوجته لطلبها "مصروف البيت" ويرمي جثتها بالطريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بعثور دورية أمنية علي جثة سيدة داخل جوال بشوارع وادي النطرون، ويوجد بها إصابات وكدمات.



حيث توصلت جهود فريق البحث إلي تحديد هوية المجني عليها تدعي"ن.م.ش" 41 عامًا، ربة منزل ومقمية بوادي النطرون، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها ويدعى "م.ر.س" 22 عامًا عامل باليومية.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة، قائلًا: "حدث مشادة بيني وزوجتي بعد ممارسة العلاقة الزوجية، حيث طلبت مني نقودًا، فتتطورت المشاداة وضربتها على رأسها بعصا، فسقطت جثة هامدة، فقررت التخلص منها بوضعها بجوال بدون ملابسها وتركها بأحد الشوارع بوادي النطرون".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عزالدين غلوش رئيس نيابة وادى النطرون وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من كشف غموض العثور على جثة سيدة بالعقد الرابع من العمر بدون ملابس داخل جوال بأحد الشوارع في مدينة وادي النطرون.