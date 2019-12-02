برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد.. وميسي يُحرز هدفا رائعا (تفاصيل المباراة)

سحق فريق برشلونة الإسبانى، نظيره أتلتيكو مدريد، وأحرز الأسطورة ميسي هدفا رائعا، لتنتهي المباراة بفوز برشلونه بهدف مقابل لا شيء لفريق أتلتيكو مدريد.





مواجهت أتلتيكو مدريد وبرشلونة أمس كانت قوية، حيث اجتمع الفريقين بملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن مباريات الجولة الـ 15 بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا".





أتلتيكو مدريد وهدف الهزيمة

هزم فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، وسجل ميسي هدفا رائعا في الدقيقة 86من عمر المباراة، عن طريق تمريرة من لويس سواريز وأخدها بالقدم اليسر لتدخل قوية في شباك أتلتيكو مدريد.





وبهذا الفوز أصبح رصيد برشلونة 31 نقطة، وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.





وفي 18 ديسمبر الجاري، سيواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره البارسا، في مباراة الكلاسيكو المؤجلة، فيما واجه أتلتيكو مدريد فريق ألافيس السبت الماضي وأحرز هدفين مقابل هدف.