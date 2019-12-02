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"مكافحة الإدمان": مبادرة "بيت التطوع" تهدف لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
رقية جمال
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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق لديه 29 ألف متطوع، ولهم وحدات تطوع في جميع المحافظات، ولها هيكل تنظيمي وقوانين عرفية مصغرة، وكان لابد من وجود مقرات لهم داخل الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية، ومن هناك جاء إطلاق الصندوق مبادرة "بيت التطوع" لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان، والتي بدأت بجامعة القاهرة بافتتاح هذا المقر منذ 3 شهور.

وأوضح "عسكر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أنه كان هناك تحدي كبير في كيفية إدارة هذا البيت، وكان يستلزم لنجاح هذا البيت أن يتم إدارته من خلال الشباب المتطوعين، منوهًا إلى أن "بيت التطوع" سيصبح مقر دائم بجامعة القاهرة، حيث تم التعاقد مع الجامعة عليه لمدة 15 عاما.

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، أن بيت التطوع استهدف أكثر من 15 ألف طالب داخل جامعة القاهرة تم توعيتهم بمخاطر الإدمان والمخدرات، بالإضافة لباقي القضايا التي يعاني بها المجتمع مثل العنف والتطرف والزواج المبكر وغيره.
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مصر علاج الادمان تعاطي المخدرات بيت التطوع المخدرات الادمان

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