إغلاق الطرق وإلغاء نحو 900 رحلة جوية.. "العيد" تحول إلى كابوس في أمريكا

تزامنا مع عطلة "عيد الشكر"، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عاصفتان شتويتان أدى تأجيل آلاف رحلات الطيران، فيما ازدحمت الطرق السريعة والمطارات بالأمريكيين المتوجهين لزيارة العائلات والأصدقاء.

تعليق عشرات السيارات وإغلاق الطرق

العاصفة الشتوية القوية، نجمت عن انخفاض سريع في الضغط الجوي، وتساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى 1.2 متر في مناطق جبلية بشمال غرب المحيط الهادي.

وبحسب وكالة روتيرز، أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة، وإلغاء نحو 900 رحلة جوية، فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحاما بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات.

وتقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

ارتفاعها نحو 30 سنتيمتر

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن.

إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية

وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن.

وذكر موقع فلايت أوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.

وحذرت الوكالة الوطنية لخدمة الأرصاد الجوية الأمريكيةً، من عاصفة ثلجية من المتوقع أن تضرب بعض الولايات قد تجعل السفر مستحيلاً.

أوامر بالأخلاء

أصدرت السلطات الأمريكية، أوامر إخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس، وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا، واصيب ثلاثة عمال بجروح.

وفي مارس الماضي، اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر.



