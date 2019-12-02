الاتحاد الأوروبي يقود المساعدات الدولية لدعم ألبانيا بعد الزلزال المدمر

قام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتنسيق الجهود الدولية لمساعدة ألبانيا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة والذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا وتشريد الآلاف، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



قال لويجي سوريكا، سفير الاتحاد الأوروبي في ألبانيا، اليوم الاثنين، إن بروكسل حشدت آلية الحماية المدنية في يوم الزلزال الذي وقع يوم 26 نوفمبر مع وصول العديد من فرق البحث والإنقاذ إلى البلاد.



كما تسبب الزلزال الذي ضرب ساحل البحر الأدرياتيكي في ألبانيا في إصابة أكثر من 3000 شخص. وكانت أكثر المناطق تضررًا هي مدينة دوريس الساحلية، وهي مكان شهير لقضاء العطلات على الشاطئ بالنسبة للألبان على بعد 33 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة تيرانا، ومدينة ثومان الشمالية القريبة.



دعت حكومة ألبانيا المجتمع الدولي للحصول على مساعدات مالية ومساعدة خبراء، قائلة إنها غير قادرة على القيام بذلك بمفردها.



قال رئيس الوزراء إدي راما الأحد، إن الحكومة تعيد تشكيل الميزانية، لكن سيكون من المستحيل إنسانيًا فعل كل شيء دون دعم الشركاء الدوليين. وبدأ المهندسون المدنيون من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تقييم آثار الزلزال إلى جانب الآثار المحلية.



وفي وقت سابق، قدر راما يوم الخميس عدد القتلى بـ 39 شخص، بعد أن قالت السلطات إنه تم انتشال ست جثث أخرى من بلدة تومان الشمالية الغربية، وجثتين أخريين من مدينة دوريس الساحلية، على بعد 33 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة تيرانا. كما أصيب أكثر من 650 شخصًا في الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة والذي وقع قبل الفجر يوم الثلاثاء.



وتقول السلطات، إن عملية البحث انتهت في تومان، حيث لم يعد هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين في المباني المنهارة هناك. ومع ذلك، لا يزال في دوريس.



في دوريس، ثاني أكبر مدن ألبانيا، على البحر الأدرياتيكي، ينام السكان في الخيام والسيارات وفي ملعب لكرة القدم مع استمرار الهزات الارتدادية القوية الناجمة عن الزلزال.



هناك فرق من إيطاليا واليونان ورومانيا موجودة بالفعل في ألبانيا، كما قدمت كل من المجر وألمانيا وكرواتيا وفرنسا وإستونيا وجمهورية التشيك وتركيا المساعدة.



وقال بيان يوم الثلاثاء، إن ممتلكات الاتحاد الأوروبي الإضافية في وضع الاستعداد إذا لزم الأمر.



كما صرح المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس: "أشارك الضحايا وجميع المتضررين من الكارثة" في ألبانيا مأساتهم.



وأرسل الاتحاد الأوروبي تعازيه إلى شعب ألبانيا، حيث قال كبير الدبلوماسيين والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بيان "إننا نعرب عن تعازينا العميقة لشعب وسلطات البلاد".



وأضافت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لتقديم المساعدة"، مشيرة إلي أن خدمات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي على اتصال مستمر مع سلطات الحماية المدنية في ألبانيا".



وتابعت قائلة إنها "على اتصال بحكومة ألبانيا لتحديد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها المساعدة في هذه اللحظة الصعبة".



وقد أبلغت وزارة الدفاع في ألبانيا عن مقتل شخصين في مدينة دوريس الساحلية في غرب البلاد في أعقاب الزلزال، الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، ليصل عدد القتلى المؤكد إلى 16 شخص.



وقالت الوزارة، إنه تم العثور على الجثث، على ما يبدو في أحد المباني المنهارة في المدينة الغربية على بعد 33 كيلومترًا من العاصمة تيرانا.



كما قال وزير الصحة أوجيرتا ماناستيرليو، إن الفرق الطبية تعتني بأكثر من 600 مصاب، تسعة منهم في حالة خطرة.



وقد وصلت بالفعل فرق الإنقاذ من كوسوفو والجبل الأسود المجاورة، وكذلك من إيطاليا، بينما دخلت قافلة شاحنات من اليونان، إنهم يعملون ببطء يحاولون العثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، تأتي فرق البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء من العديد من البلدان في المنطقة وأوروبا.







