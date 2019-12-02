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منظمة التجارة العالمية: الاتحاد الأوروبي ما زال يقدم إعانات لشركة إيرباص

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت منظمة التجارة العالمية، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم الدعم لشركة إيرباص الفضائية. ولم تكن هناك تعليقات فورية من بروكسل أو صانع الطائرة فيما يتعلق بالتقارير الواردة، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لوكالة "رويترز".

وقضت منظمة التجارة العالمية، بأن الدعم يضر بشركة بوينج الأمريكية، مما يسلط الضوء بشكل فعال على فرض التعريفة الجمركية.

وفقًا لتقرير الالتزام الجديد الذي سيتم نشره اليوم الاثنين، تستمر طائرة الإيرباص A350 في تلقي الدعم نتيجة للقروض الحكومية السابقة.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر من إعلان الولايات المتحدة عن نيتها لفرض صادرات الاتحاد الأوروبي بعد أن أثبتت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي قد قدم إعانات مفرطة إلى الشركة المصنعة للطائرات.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الانتقام من التعريفات الأمريكية التي أثرت على الزراعة الأوروبية في أوائل عام 2020، بناءً على تصريح من منظمة التجارة العالمية.

ويأتي أحدث تصاعد للتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط صراع طويل الأمد بين طائرتي صناعة الطائرات الرئيسيتين التي بدأت في العام 2004.

اتهمت الولايات المتحدة العديد من الدول الأوروبية بنقل الإعانات غير المشروعة إلى شركة إيرباص، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد، وبالمثل، اتهمت الولايات المتحدة بتقديم أموال غير مشروعة إلى "بوينج" لأكثر من عقد.

في وقت سابق من هذا العام، قررت منظمة التجارة العالمية، أن واشنطن قد فشلت في سحب جميع الإعانات المحظورة.

هذا، وقد كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلًا عن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، قوله، في وقتا سابقا، إن واشنطن قد تبدأ محادثات مع بروكسل بدلاً من فرض رسوم على شركات صناعة السيارات.

وأشار وزير التجارة الأمريكي، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يمكنه اختيار شكل من أشكال المفاوضات. حيث أنه في مايو، قال الرئيس ترامب، إن السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم إضافية.

وأكد "ويلبر روس"، أن الجانبين يمكنهما تسوية القضية إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بالتعريفات الأوروبية على البضائع الأمريكية كعقوبة لدعم واشنطن لبوينج.

وأضاف: "سبق للاتحاد الأوروبي أن حذر إدارة ترامب من تفكيرها في فرض تدابير عقابية إذا كان البيت الأبيض يمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية".

وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، إن الكتلة أعدت قائمتها الخاصة من المنتجات الأمريكية بقيمة 39 مليار دولار، لكنها أكدت: "آمل ألا نضطر إلى استخدام تلك المنتجات".

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الكلمات المفتاحية

منظمة التجارة العالمية ترامب الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي

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