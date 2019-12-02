محاضرة للأثريين حول "الشارات والرموز في عصرين" لمواجهة عمليات تهريب الآثار





نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار محاضرة بعنوان "الشارات والرموز والشعارات والتوقيعات والطرز الفنية ودورها في تحديد هوية التحف" بقاعة أحمد باشا كمال بمقر الوارة في الزمالك.وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار برامج التدريب المتخصصة التى تُعدها الإدارة لرفع كفاءة العاملين بها خاصة والعاملين بالوزارة عامةوأضاف أن المحاضرة ضمت ١٣٠ فرد من العاملين في الوزارة من المتختصصين بأعمال فحص ومعاينة التحف، وقيادات المنافذ، والعاملين بالوحدات الأثرية بكافة منافذ الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحاضرة ألقاها الدكتور عبد المنصف سالم أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة حلوان.وتناول فيها بالشرح والتحليل طرز الشارات والشعارات المسجلة على التحف التي ترجع لعصر الدولة العثمانية وأسرة محمد علي باشا من أواني خزفية وزجاجية وأسلحة وأثاث وعمائر وتأتي ذلك لكي يدرك الأثري أهمية هذه القطع يتعرف عليها بسهولة ويستطع التمييز ما بين المزيف والحقيقي، ويكون دائمًا مستعدًا لمواجهة أي تهريب لأي قطع أثرية من أي عصر من العصور.