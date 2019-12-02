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مقتل 10 أشخاص في غارة جوية على بلدة معرة النعمان السورية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال نشطاء المعارضة السورية، إن غارة جوية على سوق في بلدة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب البلاد أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن غارة جوية اليوم الاثنين علي السوق في معرة النعمان أسفرت عن مقتل 10 واصابة آخرين.

وأعلن أيضًا مركز حلب الإعلامي، وهو يغطي المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا، إنه قتل عشرة مدنيين واصيب العشرات.

تقع البلدة في محافظة إدلب، معقل المعارضة الأخير في البلاد.

شنت القوات السورية هجومًا لمدة أربعة أشهر في وقت سابق من هذا العام ضد إدلب، الذي يسيطر عليه متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

أجبر هجوم الحكومة السورية مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم. اعاق وقف إطلاق النار الهش التقدم في نهاية أغسطس، ولكن تم انتهاكه مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق، ضربت غارة جوية سوقا مزدحما في بلدة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وفقا لنشطاء المعارضة ومجموعة مراقبة الحرب.

ووقعت الغارة الجوية في بلدة معرة النعمان وأصابت أيضًا أكثر من 30 شخصًا، وفقًا لتقارير المنطقة التي شهدت غارات جوية مكثفة وقصف يوميًا تقريبًا بينما تحاول القوات السورية، مدعومة بغطاء جوي روسي، شق طريقها إلى الجيب بالقرب من الحدود التركية.

وقال التلفزيون الحكومي السوري، إنه قصف مسلحين بلدة السقيلبية التي تسيطر عليها الحكومة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل.

محافظة إدلب، في الركن الشمالي الغربي من سوريا، هي آخر معقل رئيسي للمتمردين في البلاد خارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد شنت قوات الحكومة السورية هجومها في محافظة إدلب في أواخر أبريل، وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف. لكن حققت القوات تقدما ضئيلا منذ بدء الدفعة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، والذي يراقب القتال على الأرض في سوريا من خلال شبكة من الناشطين، إن 23 شخصًا قتلوا، بينهم طفلان، في الهجوم على معرة النعمان. وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع عدد ضحايا الغارة الجوية يوم الاثنين بسبب العدد الكبير من الجرحى.
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مركز حلب الإعلامي غارة جوية على سوق بسوريا غارة جوية على بلدة معرة النعمان السوق في معرة النعمان

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