"شئ بيوجع".. ماغي بو غصن تنعي شهداء حادث إنقلاب حافلة بتونس

نعت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن شهداء حادث إنقلاب حافلة ركاب في تونس، ما أسفر عن وفاة ومصرع 26 شخص.



وعلقت ماغي بو غصن عبر تغريدة خلال موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ‏تونس الحب اليوم حزينة.. تونس الجمال والشعب الطيب خسرت ٢٢ شابا وصبية..الله يرحم اللي سقطوا بحادثة انقلاب الحافلة.. شي بيوجّع..تعازيّ لأهاليهم والله يصبرهم.











ماغي بو غصن تدعم الأطفال المرضى بالسرطان



وأعلنت ماغي يوغصن عن دعمها للأطفال المرضى بالسرطان، وذلك عبر تغريدة ومقطع فيديو قامت بنشرهم عبر تويتر.



وطالبت الجمهور بالتبرع لجمعية KiDS FIRST وذلك للمساهمة في علاج الأطفال الذين يعانون من هذا المرض الخطير.



وعلقت ماغي بو غصن قائلة: ‏بهالظروف الصعبة.. الجمعيات المعنية بمحاربة سرطان الأطفال بحاجة وقفتنا حدهن تيقدروا يكفَوا يعالجوا هالأطفال.. تيقدرا يكفّوا الطريق..

كل حدا قادر يتبرع لجمعية Kids First ما يتأخر.. مع بعض منقدر نرد الأمل لولاد كتار بالشفاء.





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن رغبتهم في التبرع لهؤلاء الأطفال، كما أشادوا بموقفها الإيجابي تجاه هذه القضية.