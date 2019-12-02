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إعلامي يدعو المنتخب المصري لـ خوض مبارة مع فريق مستشفى العباسية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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الإعلامي حسام الدين حسين
الإعلامي حسام الدين حسين
هدى عبدالرازق
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ناشد الإعلامي حسام الدين حسين، لاعبي منتخب كرة القدم والأندية المصرية أن يشاركوا فريق الكرة بمستشفى العباسية في مباراة كنوع من أنواع التضامن، والتشجيع، قائلا: "لاعبي كرة القدم قلوبهم خيرة".

ومن ناحيته، أعرب الكابتن مجدي حسن، المشرف على النشاط الرياضي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، عن تأييده للفكرة، قائلا: "ياريت نحتاج إلى الدعم والتشجيع".

وأوضح الإعلامي حسام الدين حسين، أن ريع المباراة يكون لصالح دعم مستشفى العباسية للأمراض النفسية، فضلا على أنها ستساهم في تنمية الوعي بأهمية دعم المريض النفسي، وأنه مرض مثل أي مرض، ويمكن التعامل معهم.

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الكلمات المفتاحية

مستشفى العباسية الإعلامي حسام الدين حسين

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