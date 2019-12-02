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نقيب المحامين: قيد خريجي التعليم المفتوح سيتم وفقا للقانون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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نقيب المحامين
نقيب المحامين
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه سيتم بدء قيد خريجي التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نص عليه القانون.

وأكد "عاشور"، خلال لقاءه بشباب محامي القاهرة الكبري، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، أنه سيتم تنفيذ القانون الذي نص على قيد خريجي التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة ولا يوجد التفاف في ذلك، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لقيدهم.
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