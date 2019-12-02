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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المواطنين بقنا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب أحمد حماد، معاون أول وحدة المباحث، والنقباء أحمد الأحمر وعبدالرحيم السمان وحسام عبيد، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في السرقات بقنا، وإعادة تروسيكل محمل بأجهزة كهربائية بقيمة 60 ألف جنيه

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد تمكن من ضبط علي.م.ح، ومحمد.ج.ن، وعبدالله.م.ك، لسرقتهم تروسيكل محمل بأجهزة كهربائية بقيمة 60 ألف جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين، استقلوا تاكسي يحمل أرقام 7775، وتتبعوا سير تروسيكل محمل بأجهزة كهربائية، بقيمة 60 ألف جنيه، وقطعوا الطريق على قائده، واستولوا على التروسيكل والأجهزة الكهربائية، وقاموا ببيعها لآخر في قرية السمطا بدشنا.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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