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رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في جلسة النقاش التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام تحت عنوان: "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام" والتي أدارها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بدار الهلال بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وشارك في النقاش نخبة من السياسيين والمفكرين ورؤساء الأحزاب وشباب مصر من مختلف الأحزاب والجامعات المصرية.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، على أن جامعة الفيوم دأبت على تنظيم المؤتمرات والندوات لطلاب الجامعة بهدف مواجهة الفكر المتطرف ومساعدة الطلاب على تكوين حائط صد في مواجهة الإشاعات الهدامة وأن الجامعة تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي من أجل توفير منصات إعلامية تفاعلية لربط طلاب الجامعة بقضايا الشأن العام ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة داعيًا إلى استمرار بذل المزيد من الجهد من أجل التوعية المستمرة للشباب بقضايا الشأن العام.

فيما أشار الطالب محمد حمدي رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم أن الاتحاد سيعقد في الأيام القليلة القادمة (مجلس وزراء الطلاب) وهي التجربة التي تهدف لتعميق الممارسة السياسية لدى طلاب الجامعة.

وخلال الجلسة ناقش عدد من الحضور عدة محاور منها التكييف القانوني لجرائم النشر الإلكتروني ودور الروافد الثقافية الحديثة في تعزيز الانتماء وزيادة المشاركة لدى الشباب ودور المؤسسات التعليمية في تدريب وصقل مهارات التواصل الفعالة لدى الشباب.

رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
رئيس جامعة الفيوم يشارك في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام
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