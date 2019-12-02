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سامح عاشور: معهد المحاماة ضرورة وحافز لتطوير المحامي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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اللقاء
اللقاء
منى صموئيل
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قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن معهد المحاماة مفعل بنص القانون، لتأهيل شباب المحامين مهنيا، كما يعمل على إعداد المحامي وتأهيله لسوق العمل من خلال تعليمه كيفية الترافع، والتعامل مع الزملاء، والجهات المعنية والشرطية، والقضائية لينطلق في المهنة، وذلك من خلال مواد تربوية، وتدريب عملي، لمساعدته على الاستمرار في العمل، مضيفا أن مهنة المحاماة لا تقبل إلا العطاء المستمر، ويجب أن يكون لدي المحامي قبول لهذا العطاء والذي يجعله يمارس المهنة بحب.

ودعا "عاشور" شباب المحامين، خلال لقاءه بهم بالنادي النهري للمحامين في المعادي، أمس الأحد، إلى تنمية قدراتهم القانونية، والتزود من الثقافات العامة، وضرورة احترام النفس، واحترام الآخرين الصغير منهم قبل الكبير، مع ضرورة الاهتمام بالمظهر الخارجي، والالتزام بالزي الرسمي لمهنة المحاماة في أثناء ممارسة العمل.
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