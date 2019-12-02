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بمشاركة "المركزي".. "الأمن العام" يشن حملة مكبرة بالمراغة ويضبط 13 قطعة سلاح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب العديد من سرقة الدراجات النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة") بارتكاب العديد من جرائم سرقة الدراجات النارية بنطاق المديرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (فرد روسي محلي الصنع، طلقة من ذات العيار، وسلاح أبيض ).

وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وقيامه بارتكاب 4 وقائع سرقة دراجات نارية، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بمشاركة قطاعى الأمن العام والأمن المركزي وقوات الأمن، حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة (المراغة)، والتي أسفرت عن 13 قطعة سلاح ناري عبارة عن (5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش - فرد محلي الصنع - 9 طلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة 13 متهم، وتنفيذ 85 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 21 محكوم عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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