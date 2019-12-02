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خلال يوم.. "الأمن العام" يضبط 52 قطعة سلاح ناري و124 قضية مخدرات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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أسلحة نارية
أسلحة نارية
هبة عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري، 124 قضية مخدرات، وتنفيذ 44824 حكما قضائيا متنوعا.

وكما ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 9 متهمين، ارتكبوا 16 حادثا متنوعا، 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 152 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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