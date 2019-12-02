أمن قنا ينهي أسطورة سرقة الدراجات البخارية.. تشكيل عصابي متخصص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن قنا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب أحمد حماد، معاون أول وحدة المباحث، والنقباء أحمد الأحمر وعبدالرحيم السمان وحسام عبيد، من ضبط "فارس. ح. ج"، و"أحمد. ح. ع"، و"عبدالله. م. س"، لتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات البخارية، وضبط بحوزتهم 3 دراجات بخارية، مبلغ بسرقتها، وكاتر.





تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



