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"الداخلية" تنجح في حقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية بين 4 عائلات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في إنهاء خصومات ثأرية بين 4 عائلات فى مركزي بركة السبع وأبنوب. 

وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة بركة السبع في النزاع القائم بينهما.

وشارك في الحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية بني إبراهيم- بدائرة مركز شرطة أبنوب فى النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.
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الكلمات المفتاحية

انهاء خصومات ثارية الداخلية

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