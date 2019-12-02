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شاهد.. لقاء الخميسي وريهام حجاج يُشعلان إنستجرام في أحدث ظهور لهم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة إلى صديقتها من الوسط الفني ريهام حجاج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على تبادل موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت لقاء صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُحتضنة ريهام حجاج، وعلقت على الصور قائلة :"مع السيدة الجميلة"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

مشاركة لقاء الخميسي في "أبواب الشك"

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك".

مشاركة لقاء في فيلم "الفارس والأميرة"

والجدير بالذكر أنَّ لقاء عُرض لها مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثةفيلم" الفارس والأميرة"،والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، و رسوم عُملت بواسطة الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، والفيلم شارك في بطولته بالأداء الصوتي نخبة مُميزة منهم: دنيا سميرغانم، محمد هنيدي، مدحت صالح،عبد الرحمن أبو زهرة، ماجد الكدواني، مدحت صالح، عبلة كامل، مدحت صالح ، بالإضافة إلى الفنانين راحلين سعيد صالح، أمينة رزق.
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