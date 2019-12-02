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تامر محمد: حضور السيسي معرض القاهرة الدولي للاتصالات يؤكد أن التحول الرقمي قرار دولة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات
مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات
رقية جمال
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قال تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، إن معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعتبر بمثابة كشف حساب لقطاع الاتصالات، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة المعرض لـ 5 سنوات متتالية، رسالة واضحة للتأكيد على أن التحول الرقمي قرار دولة.

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا نسير في التحول الرقمي باندفاع كما أكد الرئيس؛ لكوننا تأخرنا في ذلك كثيرًا، مشيرًا إلى أن قرار التحول الرقمي بدأ منذ 3-4 سنوات، حيث أننا كنا في داخل الحكومة الإلكترونية منذ أواخر التسعينيات، ولكن كانت كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة، ولم يكن هناك تكامل بين الهيئات الواحدة في الوزارة الواحدة.

وتابع مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، أننا بدأنا بتوحيد قواعد البيانات، وتم توحيد نحو 80 قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، ثم صدر قرار انتقال جميع الهيئات والوزارات من العاصمة الحالية للعاصمة الإدارية الجديدة، بـ 55 موظف مؤهلين ومدربين.
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