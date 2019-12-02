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أداة جديدة من فيسبوك لنقل جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى Google Photos

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
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اطلقت شركة فيسبوك أداة جديدة تتيح للمستخدمين نسخ جميع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من منصة Facebook إلى Google Photos، وتم إنشاء هذه الأداة كجزء من مشروع نقل البيانات المفتوح المصدر لجعل المعلومات المستضافة على إحدى خدمات الوسائط الاجتماعية متاحة على خدمات أخرى، ولكن لن تتوفر أداة Facebook الجديدة إلا في أيرلندا مبدئيًا ولكن سيتم طرحها في جميع أنحاء العالم في عام 2020.  

وتعد آبل ووفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، جزءًا من مشروع نقل البيانات في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات في المستقبل.

وقال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية في فيسبوك: "نعتقد أنه إذا كنت تشارك البيانات مع خدمة ما، فيجب أن تكون قادرًا على نقلها إلى خدمة أخرى".

وأضاف "هذا هو مبدأ قابلية نقل البيانات، والذي يمنح الناس التحكم والاختيار مع تشجيع الابتكار أيضًا."

وتقول شركة فيسبوك إنها تريد بناء حلول عملية لإمكانية نقل البيانات يمكن للناس الوثوق بها واستخدامها بشكل فعال، ومن الممكن بالفعل للأشخاص تنزيل جميع البيانات التي يحتفظ بها فيسبوك عليها كملف أرشيف واحد. 

وتؤكد الشركة إنه على الرغم من بناء الأداة الجديدة على برنامج مفتوح المصدر، سيتم تشفير البيانات خلال رحلتها من فيسبوك إلى Google Photos وإلى أي شركة أخرى تتم إضافتها في المستقبل. 

وقال ساترفيلد: "نعلم أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، لذلك نشجع الشركات الأخرى على الانضمام إلى مشروع نقل البيانات لتوسيع الخيارات المتاحة للأفراد ومواصلة دفع ابتكار قابلية نقل البيانات إلى الأمام". 


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