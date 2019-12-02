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جوارديولا يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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مصطفي صابر
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يعتبر جوارديولا هو المدرب الإسباني الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2016/2017.
سقط أوناي إيمري أولاً ، ثم كان كيك سانشيز فلوريس ، مما يعني أن بيب جوارديولا هو المدرب الإسباني الوحيد المتبقي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يجد جوارديولا نفسه في وضع غير معتاد ، حيث كان دائمًا ما يرافقه مواطن واحد على الأقل في وقته في الدرجة الأولى في إنجلترا.
وسابقا ، كان لديه رافائيل بينيتيز في نيوكاسل يونايتد وخافي جراسيا في واتفورد.
عليك أن تعود إلى 16 مارس 2017 ، عندما تم طرد أيتور كارانكا من قبل ميدلسبره خلال الفترة السابقة حيث كان جوارديولا هو الإسباني الوحيد في القسم.
يعني الترويج لبنتيز في نيوكاسل في ذلك العام أنه كان هناك اثنان من الأسبان منذ بداية موسم 2017/18.
سجل المدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي الممتاز:
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